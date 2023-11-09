Любители конных прогулок пожаловались на «камнемётчицу» в Старом Калище

Сейчас не известно о каких-либо пострадавших, кроме лошади, которую укусила собака нападавшей. Петербуржцы пожаловались на женщину, закидывающую камнями любителей конных прогулок на экотропе в Сосновом Бору.
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