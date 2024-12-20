Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Воробей
    Путанный в голове это Полунин. Это просматривается, в частности, по его татуировкам. Интересно, стал бы он себе делат...Артист балета, бы...
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ФСБ обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом

ФСБ обнародовала документ о сотрудничестве между США и Третьим рейхом

Весной 1943 года США, которые на тот момент входили в антигитлеровскую коалицию, подготавливали продажу через посредников стратегически важных материалов Германии, которые на тот момент готовились к наступлению на Курской дуге.

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