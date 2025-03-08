700 тысяч нелегалов!

Президент России потребовал пресечь каналы нелегальной миграции О необходимости пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании расширенной коллегии МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии