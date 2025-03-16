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Марина Кравец призналась, что всегда смеется над шутками Харламова

Марина Кравец призналась, что всегда смеется над шутками Харламова

В канун 8 Марта актриса, телеведущая и резидент Comedy Club на ТНТ Марина Кравец посетила презентацию новой весенней коллекции ювелирного бренда SOKOLOV PREMIUM, амбассадором которого она является уже более двух лет.

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