Марина Кравец призналась, что всегда смеется над шутками Харламова

В канун 8 Марта актриса, телеведущая и резидент Comedy Club на ТНТ Марина Кравец посетила презентацию новой весенней коллекции ювелирного бренда SOKOLOV PREMIUM, амбассадором которого она является уже более двух лет.
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