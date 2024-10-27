NZZ: экономические и политические возможности Маска опасны для Украины

Экономические возможности Илона Маска и их влияние на политику вызывают беспокойство, поскольку последствия "неконтролируемой власти", которую накопил предприниматель, могут быть опасны, в том числе для Украины.
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