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Царьград

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"Голос был растерянным": История "переломанной" в Дубае украинской модели обрастает деталями

"Голос был растерянным": История "переломанной" в Дубае украинской модели обрастает деталями

Трагедия, произошедшая с украинской моделью в Дубае, сильно взбудоражила общество. Напомним, 20-летнюю Марию Ковальчук нашли со множественными переломами после восьми дней поисков.

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Комментарии
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Амара Карпова
не модель, а шлюха🤮
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