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Стало известно, почему на самом деле Маск ушел из DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) не из-за разрыва дружеской связи с президентом Дональдом Трампом, а из-за изначальных договоренностей, что его работа в ведомстве будет составлять только 130 дней, говорится в посте DogeDesigner, который репостнул Маск.

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