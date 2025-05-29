Стало известно, почему на самом деле Маск ушел из DOGE

Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост главы Департамента эффективности правительства США (DOGE) не из-за разрыва дружеской связи с президентом Дональдом Трампом, а из-за изначальных договоренностей, что его работа в ведомстве будет составлять только 130 дней, говорится в посте DogeDesigner, который репостнул Маск.