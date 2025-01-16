Хлёсткий Том – кошмар лондонцев образца 1681 года

Периодически на улицах Лондона появлялись и исчезали самые странные люди. От простолюдинов вроде Теодора Хука, остановившего работу города из-за пари в 1810 году, до Лондонского монстра 1790 года, бродившего по улицам с пристёгнутыми к коленям клинками.