Хлёсткий Том – кошмар лондонцев образца 1681 года

Периодически на улицах Лондона появлялись и исчезали самые странные люди. От простолюдинов вроде Теодора Хука, остановившего работу города из-за пари в 1810 году, до Лондонского монстра 1790 года, бродившего по улицам с пристёгнутыми к коленям клинками.
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