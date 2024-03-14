«Сёгун»: Гайдзин его превосходительства

С 27 февраля на американском телеканале FX и в онлайн-кинотеатре Hulu гремит «Сёгун» (Shōgun) — масштабный сериал, основанный на одноименном романе Джеймса Клавелла о британском штурмане, ставшем первым «белым самураем» Японии.