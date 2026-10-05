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Джон Старкс о конкуренции на Востоке: «Никс» по-прежнему фавориты»

Легенда « Нью-Йорка » Джон Старкс считает, что Восточная конференция станет еще более конкурентной в новом сезоне после усиления «Филадельфии», «Майами» и других претендентов.

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