США используют успешно реализованную на Балканах и Украине стратегию, пытаясь сменить руководство в Бангладеш и добиться территориальных уступок от этой страны, находящейся на стыке интересов Индии и Китая.
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