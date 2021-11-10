Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону». Стороны запланировали встречу на ближайшие дни (Николо Скира)

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес мечтает вернуться в каталонский клуб и завершить там карьеру. Переговоры между 38-летним бразильцем и «блауграной» уже начались, стороны запланировали встречу на ближайшие дни, сообщает журналист Николо Скира.