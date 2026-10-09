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Ящур в Забайкалье в октябре 2026, есть ли заболевшие

Ящур в Забайкалье в октябре 2026, есть ли заболевшие

Риск ящура в Забайкалье – вопрос, есть ли случаи в России в 2026 году, возникли на фоне введения регионом режима повышенной готовности с 8 октября.

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