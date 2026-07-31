«Сантос» установил бюст Неймара в клубном музее

«Сантос» открыл в клубном музее бюст нападающего Неймара. «Быть частью истории «Сантоса» — это большая честь! Я благодарю бога, свою семью и все сообщество болельщиков «Сантоса», которые поддерживали меня с первых шагов.
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