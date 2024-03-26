Боррель заявил, что Запад поддерживает Киев не из-за любви к украинцам

США и Европа поддерживают Украину исходя из собственных интересов, а не из-за любви к украинцам. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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