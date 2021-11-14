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Die Welt (Германия): 78 дивизий вермахта должны были взять Москву. Но им помешала распутица

Die Welt (Германия): 78 дивизий вермахта должны были взять Москву. Но им помешала распутица

Тридцатого сентября 1941 года началась операция «Тайфун», в ходе которой нацисты должны были захватить Москву.

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Комментарии
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ФинамИнфо
Ну вот. То им Генерал Мороз мешал... Теперь Генерал Распутица.
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16 час.
Виктор маслов
И тут к плохому танцору пришёл опытнейший хирург.
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13 час.
ЮРИЙ ИФАНДОПУЛО
Виктор маслов
И тут к плохому танцору пришёл опытнейший хирург.
....и отрезал кое что
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7 час.

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