Die Welt (Германия): 78 дивизий вермахта должны были взять Москву. Но им помешала распутица

Картина дня. ФинансыВоенное делоDie Welt (Германия): 78 дивизий вермахта должны были взять Москву. Но им помешала распутицаТридцатого сентября 1941 года началась операция «Тайфун», в ходе которой нацисты должны были захватить Москву.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииФинамИнфо Ну вот. То им Генерал Мороз мешал... Теперь Генерал Распутица.Ответить16 час.Виктор масловИ тут к плохому танцору пришёл опытнейший хирург.Ответить13 час.ЮРИЙ ИФАНДОПУЛОВиктор масловИ тут к плохому танцору пришёл опытнейший хирург.....и отрезал кое чтоОтветить7 час.
Свежие комментарии