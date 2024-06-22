Тарасова: Роднина знает вопросы в Госдуме лучше, чем то, чем занимается Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной, которая поставила под вопрос профессиональность тренера Этери Тутберидзе.
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