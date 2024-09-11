🎨 Искусство отваги, живопись современности… «Искусство Победы». Акция с таким названием раскрывает творческие способности участников и.
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🎨 Искусство отваги, живопись современности… «Искусство Победы». Акция с таким названием раскрывает творческие способности участников и.