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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкольм Дилэйни: «Игроки G-лиги зря думают, что они лучше парней из Европы. Это не так»

Форвард сборной G-лиги Хуан Тоскано-Андерсон произнес эмоциональную речь во время тайм-аута в финальном матче Межконтинентального кубка ФИБА против испанской «Уникахи».

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