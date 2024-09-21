МО: войска РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам по производству беспилотников, местам дислокации живой силы, вооружения и военной техники ВСУ.
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