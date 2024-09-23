Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

зуфар юсупов Российские философы, зачастую подозрительно принадлежащие к определённому народу, на мой взгляд своими авторитетными высказываниями и продвижениями свои взглядов во внутреннюю и внешнюю политику, могут оказать мягко выражаясь "медвежью услугу" в геополитическом положении нашей страны.

Владислав Владислав Илья Гращенков, говорите ? Есть мнение товарищи, что этого провокатора надо проверить на причастность к западным спецслужбам. Уж больно гладко чешет в английском стиле. Кто там Еще ? Кирилл Кабанов ? Ну это точно английский провокатор, ибо это на западе появились группы, которым все дозволено. В России такого нет. А именно Запад часто пытается отзеркалить "свои достижения" на Россию.