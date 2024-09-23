Театр абсурда
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Театр абсурда

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Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Компанию всё-таки национализируют: Наконец стало понятно зачем Кадыров вмешался в разборки Wildberries и защитил Владислава Бакальчука

Интересная жизнь с Vera Star Участие главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова в разборках компании Wildberries свидетельствует о планах государства полностью либо частично национализировать активы миллиардного маркетплейса, об этом заявил авторитетный политолог Илья Гращенков.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Российские философы, зачастую подозрительно принадлежащие к определённому народу, на мой взгляд своими авторитетными высказываниями и продвижениями свои взглядов во внутреннюю и внешнюю политику, могут оказать мягко выражаясь &quot;медвежью услугу&quot; в геополитическом положении нашей страны.
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18 час.
Владислав Владислав
Илья Гращенков, говорите ? Есть мнение товарищи, что этого провокатора надо проверить на причастность к западным спецслужбам. Уж больно гладко чешет в английском стиле. Кто там Еще ? Кирилл Кабанов ? Ну это точно английский провокатор, ибо это на западе появились группы, которым все дозволено. В России такого нет. А именно Запад часто пытается отзеркалить &quot;свои достижения&quot; на Россию.
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18 час.
Сергей Иовенко
Ну да, ну да, когда народное достояние всякие проходимцы растаскивали по своим карманам это было нормально и никто не жужал против этого. А когда начали разборки внутри семьи как отжать себе побольше в силу своей жадности, так с какого то перепугу приплели государство, которому эта компания по большому счёту и в пыль не тарахтела окромя налогов, а на остальное есть надзирающие органы.
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17 час.

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