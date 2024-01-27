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На фоне событий в Техасе президент США Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы с Мексикой

На фоне событий в Техасе президент США Байден согласился на «самые жесткие реформы» для защиты границы с Мексикой

После того, как губернатор штата Техас Грэг Эбботт закрыл границу штата с Мексикой, направив в приграничные районы национальную гвардию, президент США Джо Байден был вынужден заявить о готовности к «самым жестким реформам» по защите границы.

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