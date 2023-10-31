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Байден может наложить вето на решение Конгресса о разделении помощи Украине и Израилю

Байден может наложить вето на решение Конгресса о разделении помощи Украине и Израилю

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 31 октября, заявил, что президент США Джо Байден вполне может ветировать законопроект о выделении помощи для Израиля отдельно от Украины, если Конгресс примет его в таком виде, – сообщают СМИ.

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