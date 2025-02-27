Лучший лыжник мира ни разу не выигрывал длинную гонку на ЧМ. Как же так вышло?

В Тронхейме стартует чемпионат мира по лыжным гонкам, и одна из главных интриг – сможет ли суперзвезда последних лет Йоханнес Клэбо наконец-то выиграть дистанционную гонку? Звучит парадоксально, но факт: Клэбо – 9-кратный чемпион мира и 5-кратный олимпийский чемпион, доминатор мировых лыж (как минимум в отсутствие Александра Большунова), но ничего длиннее спринта на главных стартах он не выигрывал.