Второй фронт внутри России: Угроза идёт от переполнивших страну мигрантов

В России растёт число преступлений, совершенных приезжими нелегалами. Опасность всё нарастает.С начала 2024 года в нашей стране более чем втрое выросло число преступлений, совершённых мигрантами-нелегалами.
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