Simone Rocha × adidas: главная модная коллаборация осени 2026 — жемчуг, кружево и спортивный стиль

Simone Rocha и adidas Originals представили новую совместную коллекцию сезона осень–зима 2026/2027. В этот раз дизайнер взялась за знакомые спортивные вещи и добавила к ним свои фирменные детали: жемчуг, оборки, кружево, тюль и кристаллы.
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