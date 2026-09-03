Simone Rocha × adidas: главная модная коллаборация осени 2026 — жемчуг, кружево и спортивный стиль

Simone Rocha и adidas Originals представили новую совместную коллекцию сезона осень–зима 2026/2027. В этот раз дизайнер взялась за знакомые спортивные вещи и добавила к ним свои фирменные детали: жемчуг, оборки, кружево, тюль и кристаллы.