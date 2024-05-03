«Приятно слышать такие слова, но…» Эдриан Ньюи ответил Хэмилтону

«Приятно слышать такие слова, но…» Эдриан Ньюи ответил ХэмилтонуGetty Images / Red Bull Content PoolГлава технического департамента Red Bull Racing Эдриан Ньюи предупредил, что пока не определился с планами по продолжению карьеры в Формуле 1.
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