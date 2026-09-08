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Новости Брянска

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Дятьковский суд наказал вымогателя взломавшего Telegram-аккаунт

Дятьковский суд наказал вымогателя взломавшего Telegram-аккаунт

Молодой человек взломал Telegram-аккаунт женщины и, угрожая насилием и порчей имущества, вымогал у неё 15 тысяч рублей.

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