Тревожная тенденция: уровень осведомленности о психическом здоровье в обществе падает впервые за десятилетие

Введение Исследование, проведённое Институтом психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона (King’s College London), выявило тревожное ухудшение общественного отношения к психическому здоровью.
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