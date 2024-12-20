Использование Kubernetes для управления контейнерами  Использование Kubernetes для управления контейнерами

Использование Kubernetes для управления контейнерами Kubernetes (часто сокращается как K8s) — это открытая платформа для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.
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