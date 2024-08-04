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Три варианта капитуляции Украины

Три варианта капитуляции Украины

Юрий Кот Я часто думаю над тем, какой будет наша победа и что есть для нас победа? Радует, что не одинок в своих размышления.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А почему только эти три сценария, других совсем нет или у автора статьи на другое просто мозгов не хватает? Так вот вам ещё один сценарий [без проблем]! Дойти до западенщины, освободить все российские земли. Дать возможность всем кому не нравиться &quot;жить под маскалями&quot; уехать из страны [пусть их сирых Европа кормит и содержит] эти плодородные земли заселить казаками и чеченцами, семьи у них большие и местных [что останутся] они быстро на место поставят, тем более мужиков там практически не осталось. Куда огрызки Украины со столицей во Львове подадутся это уже их проблемы. При этом жёстко присекать все поползнавения укрофашистов на возврат территории. Ни один нормальный бизнесмен не захочет вкладывать деньги в то что останется от Украины. Как то вот так.
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3 час.
владимир кин
РОСИЙСКАЯ АРМИЯ .ДОЛЖНА ОСТАНОВВИЦА В ЧОПЕ.100%
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2 час.

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