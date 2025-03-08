Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters

Мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен, передает агентство Reuters. «Мировые торговцы и обжарщики кофе говорят, что сократили закупки до минимального уровня, поскольку отрасль переживает резкий скачок цен», — говорится в публикации.
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