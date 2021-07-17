Когда мне говорят, что сербы любят русских, я не могу сдержать смеха

Медвежий уголПолитикаКогда мне говорят, что сербы любят русских, я не могу сдержать смеха Сергей Романенко Многие люди искренне полагают, что существует некое «славянское единство».Вернуться к статье485НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMLMichael LeeКогда за деньги, это не любовь, а бизнесnika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..nika_shatilovaИли образ жизни..Наталья Иванова...или секс...Александр СимаковНаш президент сказал болгарскому президенту в 2018 году, что его "смущает, когда Россию называют старшим братом" и добавил, что "старшего всегда побуждают к тому, чтобы заплатить". Это перекликается с предложением в конце статьи: Нас называют «братьями» тогда, когда с нас хотят что-то поиметь.олег ОнищенкоА вас братьями никто не считает, сербы считают братьями русских добровольцев, которые правдами и неправдами пришли на защиту сербов, когда США бомбили Югославию! Россия, как государство, стыдливо примкнула "миротворческому" контингенту НАТО, чтобы влиться в дружную европейскую семью!!! ВОТ ГДЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЗОР! А настоящие русские братья кто остался в сербской земле, а кто до сих пор живет по поддельным документам, потому что за участие в войне на стороне сербов их, "самый гуманный европейский суд" признал военными преступниками. Прошло много лет, но об этом не принято говорить, т.е. Россия тоже отреклась от этих русских людей. Почему сербы должны считать Россию братским государством?M TДумаю, не стоит всерьез обсуждать какое-либо "братство"! Поскольку , это всего лишь фиговый листок , призванный прикрыть давнюю российскую экспансию на Балканы и не только... кое-кто еще должен помнить дурацкий слоган "русский с китайцем - братья навек" 50-х гг, легко сменившееся горячим осуждением "всем советским народом" маоизма и тренировочной перестрелкой на Даманском. Уместно вспомнить и пресловутый "интернациональный долг" - усохшую и мутировавшую "мировую революцию" большевизма 100-летней давности. Шансов на насильственное "освобождение трудящихся всего мира" у СССР и тем более, у его нынешнего остатка - с лета 41-го г. нет никаких, но самопровозглашенный "долг" выплачивается исправно и средства, отнятые у народа России на него и разбазаренные за 100 лет - достаточны для озеленения Марса. Пора простакам-верующим в российское миролюбие и бескорыстие ее "освободительных" позывов осознать несложное и очевидное: Россия - империалистическая держава, веками занятая "собиранием земель" всех, кто не способен от этого "счастья" отбиться. Бездонным ресурсом для "собирания" всегда служило разорение Русской России и насильственное удержание русских в положении дешевой рабсилы и бесплатного пушечного мяса... трать, сколько хочешь! Людские ресурсы России подорваны чередой "великих побед" тяжко и необратимо, но менталитет оболваненного недо-"общества" и власти заметить и осознать этого не позволяет... требуя "всё новых героических свершений". Что означает всё новое разорение и новые беды России. Невыучивших уроки прошлых веков, История оставит для их повторения в 21-м веке.Елена КозловаИз какого пальца высосал сию "правду" лжецов? Кто такую лапшу навесил вам на уши? Лохом быть не позорно?M TКозлова, вернитесь в свое стадо для хорового злобного блеяния! Что-либо оспорить или отменить из сказанного мною - ни вам, ни кому-либо еще, не по силам. Все, на что вы пригодны - это стрижка с вас шерсти и забой на мясо для "борьбы за мир во всем мире" и прочей "братской помощи" бандформированиям по всему миру, в надежде, что они ослабят Запад. Но шерсти с вашего стада на это уже давно не хватает.Владимир Самойленкооно не лох. оно 30 сребреников отрабатывает. это ЧС чмо, сначала обгавкает не понравившегося оппонента, потом в ЧС кидает, шоб не ответили. и минусов не поставили.Владимир Самойленкокидайте это падло в ЧС, а то будет безнаказанно оскорблять.Ирина ТрифоноваРусским нужно навсегда отбросить эти славянофильские иллюзии.ПЖПрохожий по жизниПусть и грубо, но ответ из древнего анекдота. Как называть детей от одной матери, но разных отцов? Ответ простой - Пи.....добратия. И не надо дискуссий.Елена АлександровнаВидимо автор не православный, а то бы понимал почему русский православный человек будет защищать в первую очередь православных, а в целом любых других терпящих нападение и уничтожение людей. Опять явная заказная статья ни о чём, написанная с единственной целью, разобщения и раздробления Православия, да и Христианства в целом! ленина вишь ты тронули! да этого "товарища" надо было вместе с его братом ликвидировать, но увы история случилась и исправить уже ничего нельзя! наворотил дел со своими подельниками, а мы и ещё наши потомки должны расхлёбывать всё их дерьмо, и терпеть последствия их химер!Султанов СМАвтор какой-то смурной и обиженный ИМЕННО на Сербов (засланный Укропский Казачок).Сербы в последнее смутное время Вообще Россию не предавали!А так что-то когда -то что-то пукнул против большевиков и сказал Ленину-здесь, на большее фантазии не хватило! Может автору хватит нагонять Чушь Собачью и его действия в смахивают на Навальнитский подходАлександр СимаковДавно пора отказаться от этого совкового штампа "братский народ"! Кто только у нас в братьях не побывал - и "Русский с китайцем -браться навек" и "Хинди - руси пхай-пхай!" В Африке, любое государство, которое хоть чуть-чуть выражало симпатию к СССР, автоматически становилось "братским народом", не говоря уже о братской Кубе. Этот идеологический штамп настолько вбили нам в голову, что за ним мы перестали видеть истинное лицо наших "братьев". Пора сбросить розовые очки - в политике нет братьев, только прагматические отношения. Рекомендую к прочтению небольшой экскурс в историю наших взаимоотношений с братским народом Сербии за последние несколько лет. https://maxpark.com/community/4489/content/7214513M TОстаток СССР под руководством остатка КПСС в принципе не способен отказаться ни от совковых штампов, ни от продолжения совковой политики ! Названия ее меняются, а суть - никогда. Вчера это была "борьба за мир во все мире" (подготовкой мировой ядерной войны), а сегодня - "интернациональный долг". Именно чудовищные траты по этому "долгу" и продолжение подготовки к ядерной войне так же, как саморазорялся "большой" СССР - причина постоянного снижения расходов на медицину, образование, науку, космос и т.д. Кончится всё это печально.Александр СимаковВы бредите или ещё зависли в 80-х? Какой сегодня интернациональный долг?M TВы глуховаты и подслеповаты? Куда по-вашему уходят колоссальные деньги, отнятые у пенсионеров, медицины, образования, науки, космоса и.т.д? Исключительно на гонку вооружений и "интернациональный долг". Война в Сирии или Ливии, по-вашему, бесплатна? За потраченные там деньги можно было организовать успешную миссию на Марс.Александр СимаковСредства на войну в Сирии тратятся только их бюджета минобороны, из тех средств, которые предназначены на войсковые учения. "Колоссальные деньги" министерства обороны в 2016 году это было 4.7 процента ВВП, в 2019- 2,9%, и траты на оборону и дальше будут снижаться. Нет никакой гонки вооружений, мы уже настолько обогнали США, что можно "сесть на пенёк и покурить". Что касается войны в Ливии, то Россия не участвует в вооружённом конфликте, нет там никакого "интернационального долга". Речь пока идёт только о военно-морской базе на территории этого государства, но это уже другой вопрос - наряду с базой в Сирии она будет держать под прицелом как Европу, так и Натовские ВМС, чтобы лишний раз не дёргались.Владимир Самойленкоэтому недоразвитому ничё не объяснишь. оно за печеньки запад любит и других агитирует.M TВы может верить во что угодно! Уговаривать не собираюсь. Траты "на оборону", которые защитят Россию не больше, чем гонка вооружений - СССР , будут только расти. Перспектива - та же, что и для СССР: либо разгромная для России война, либо "разрядка-перестройка"№2 с последующим майданом и распадом России по образцу СССР-91. Просто запомните и проверьте.Александр СимаковВы немного перепутали и предпоследнее предложение надо было адресовать США. Ну а если поверить в Ваши слова, то напрашивается вопрос - когда либо война, либо распад?M TТочные даты бывают только у начинающих и неопытных гадалок! Груша падает с груши по 2-м причинам: либо созрела, либо грушу потрясли. Как назреет война, неизбежная вследствие "вставания с колен" России путем аншлюссов "возвращения исконно советских" земель - так она и начнется. А если не начнется - "грушу" начнут трясти. При чем, как "советские", жаждущие "возврата к социализму", возможному только захватом (!) власти, так и те, кому надоело правление коммунистов-капиталистов, нагло разоряющих страну анти-народной внутренней и авантюрной внешней политикой, угрожающей самому существованию страны и ее граждан. Пусть каждый делает свой дерьмократический выбор и не надеется свалить свои действия или бездействие на очередного "горбачева, всё развалившего". Так "легко", как в 90-е, отделаться уже не удастся.Александр СимаковСудя по тому, что Вы не знаете точной даты начала войны или распада - Вы опытный гадалк? Груша ещё может упасть от порыва ветра, её могут убрать на хранение. А ещё она может и не упасть, а засохнуть на дереве. Так что не смотря на Ваш опыт гадания, у Вас ограниченное количество вариантов развития событий для груши. для груши. А самый подходящий вариант для груши - это её кому-нибудь в лоб запустить, чтобы и мыслей не было дерево трясти.M TСудя по вашим глубокомысленным рассуждениям, пути Господни неисповедимы! И это верно. Достоверно лишь одно: запустишь грушу в кого-то - получишь хороших люлей. Смотрели "Аватар"? "Не у тебя одного, c... ка, пушка есть!" - сказала героиня М. Родригес.Александр СимаковГруша-то растёт в моём саду, чтобы дать мне люлей, надо сначала через забор перелезть. А если у меня есть пушка, как сказала М.Родригес, то с..ка я на законном основании всех перестреляю, кто попробует проникнуть в мой сад. Так что пусть лучше терпят грушу в лоб, чем пулю.M TВаша подгнившая груша никому не нужна и через ваш забор к вам никто не лезет. При вашей "патриотической" поддержке лезут в чужие сады от лица России. И вот вам версия О. Бендера для храбрецов, вам подобных: "Я дам вам парабеллум! Будем отстреливаться..." И смотрите, чтоб "до последней капли крови"! Живой вы не нужны ни одной из воюющих сторон... остатку СССР с закавыченным слоганом - точно.Александр СимаковЯ извиняюсь, но не Вы ли написали, что грушу начнут трясти? (23 июля, 18:43), теперь же Вы утверждаете, что подгнившая груша никому не нужна? Видимо, как опытная гадалка, вы ежедневно меняете свои предсказания? Что касается парабеллума, то Вы всё перепутали. Парабеллум предназначался заговорщикам, то есть тем, кто собирается "трясти грушу". Так что цитату Бендера Вы можете с полным основание адресовать себе. P.S. Судя по полному отсутствию логики в Ваших комментариях смею предположить, что Вы - женщина? Причём некрасивая, потому что на аватарке у Вас вместо фотографии какое-то уродливое создание. К тому же только женщины кокетничают, скрывая свой возраст. Ну или намеренно завышают его...ЕБЕлена Бресловаправители предают, а люди братья: русские добровольцы в Сербии, сербы на Донбассе - это подтверждение братства. А автор урод! Россия тоже предавала и при горби и при ЕБНе, так что не путайте кислое с мягкимАлександр СимаковРоссия никого не предавала при Горби и при ЕБНе, она сама себя на тот момент предала. И где были все эти братья тогда, когда рушился Советский Союз? А русские добровольцы в составе батальона "АЗОВ" на Донбассе для кого "братский народ"?ЕБЕлена Бресловат.е Россия при горби не предала страны Варшавского договора, не было предательства Наджибулы, Хоннекера, Чаушеску, Милошевича?! это не РФ бросила Кубу, Афганистьан, разве не при ЕБНе выдали Латвии Рижский ОМОН, а при горби предали русских в Литве, позволили бросить в литовские застенки антифашистов и руководителя "Единства"Александр СимаковПри горби не было России как таковой, был СССР. Что касается Варшавского договора, то ещё в 1988-1989 гг. в Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Румынии и Чехословакии стали отмечаться массовые антиправительственные выступления. Они положили начало процессу смены власти во всех государствах ОВД. В 1990-м году Германия объединилась, и ГДР автоматически стала членом НАТО, прекратив свое членство в Варшавском Договоре. В 1989 году в Польше, Венгрии, Чехословакии, в Румынии, а в 1990 году в Болгарии произошли некие подобия цветных революций, в результате которых власть в этих странах перешла к не коммунистическим прозападным правительствам. Пришедшие к власти в странах Восточной Европы силы заявили о крутом развороте внешней политики страны в пользу сотрудничество с США и странами Западной Европы и отказа от тесного взаимодействия с СССР. В новых условиях ОВД перестала выполнять прежние функции и утратила прежнее значение. 25 февраля 1991 г. было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора на встрече глав государств и правительств ОВД. Если принять во внимание ещё и тот факт, что в 1985 году с разницей от двух недель до нескольких месяцев скоропостижно с одинаковыми симптомами скончались министр обороны Хайнц Гофман, Венгрии - генерал Иштван Олах, Чехословакии - Мартин Дзур и России Дмитрий Устинов. В живых остались болгарский министр Добри Джуров (у которого тоже были похожие симптомы, но его "откачали", и который в 1989 году, сыграл едва ли не решающую роль в отстранении от власти Тодора Живкова и сдаче страны «демократическим силам», руководимым с Запада), и польский министр обороны Флориан Сивицкий, который не играл существенной роли в Польше. Таким образом, распад Варшавского Договора был предопределён и большей мере подготовлен как западными спецслужбами, так и руководством стран, бывших членами ОВД. Так кто и кого предал в Организации Варшавского Договора? P.S. Я бы мог столь подробно ответить и на Ваши остальные обвинения России в "предательстве", но не вижу в этом необходимости. Хотя бы потому, что к нынешней России они никакого отношения не имеют.ЕБЕлена Бресловану что тут скажешь:Александр РоманченкоНа Донбассе город не спроста называется Славяно-Сербском. Сербы - это Русь Северская в отличие от Руси Московской.Александр Романченко(-...русские добровольцы в составе батальона "АЗОВ" ...) - русских в этом карательном батальоне нет - смотри на их фамилии начиная с их главаря - это сплошные жиды - российские и западенские, но по своей жидовской сущности давно сменившие еврейские фамилии на русские и украинские.Александр СимаковЭто означает, что Вам нечего возразить?Sergey PnzГлупая постановка вопроса: любят ли сербы русских. Нет таких народов, которые бы любили другие народы. Это глупо и противоестественно, т.к. подразумевает некую самоотдачу. А какой народ готов пожертвовать чем либо в угоду другому народу? Нет таких. И это нормально.Алексей Никитинтаких провокаторов, как автора этого скулежа, надо жестко наказывать.Комментировать
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