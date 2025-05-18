Американцы с тревогой ждут выхода в серию БПЛА «Герань-3»

Эффективность российских БПЛА «Герань-2» выросла в полтора раза и продолжает расти. К такому выводу приходят американские военные специалисты, которые консультируют украинских военных в вопросе противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии