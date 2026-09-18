Налоговая просит признать банкротом производителя мороженого "Русский холод"

Омская инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) подала заявление в Арбитражный суд Алтайского края о признании банкротом АО «Русский холод».
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