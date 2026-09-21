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Ивановские новости

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Санавиация позволила экстренно спасти пациентку с аневризмой аорты в Ивановской области

Санавиация позволила экстренно спасти пациентку с аневризмой аорты в Ивановской области

В экстренной помощи нуждалась пациентка с расслаивающейся аневризмой грудного отдела аорты, которую приняли в областную клиническую больницу на прошлой неделе.

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