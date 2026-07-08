США снова атакуют Иран

Армия США наносит удары по иранским военным объектам. «По указанию главнокомандующего, силы ВС США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить их способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе», — сообщает Центральное командование.
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