Слово и дело

9 389 подписчиков

Экс-жена Андрея Урганта призналась, что актер хотел усыновить ее ребенка

Экс-жена Андрея Урганта призналась, что актер хотел усыновить ее ребенка

Продюсер Елена Романова поделилась подробностями гражданского брака с актером Андреем Ургантом. Она сообщила, что артист собирался усыновить ее сына Федю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх