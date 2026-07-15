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Турсунов о репутации строгого тренера: «Я не бью никого палкой и не унижаю»

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов рассказал о принципах своей тренерской работы. – Как тренер вы много работали, в том числе и с женщинами из топа WTA .

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