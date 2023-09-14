Участница Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, приехавшая из Казахстана, стала гражданкой России

Уроженка Казахстана Кира Викторовна Шейкина подала документы для участия в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Усть-Каменогорске, обратившись в расположенное в этом городе Генеральное консульство Российской Федерации.
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