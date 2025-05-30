Чехия и Словакия: Конфликт из-за Украины осложняет отношения в 2024 году

Отношения между Чехией и Словакией обострились из-за конфликта на Украине. В марте 2024 года чешские власти отменили совместное заседание правительств, подчёркивая невозможность сотрудничества с Братиславой из-за её пророссийского курса.
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