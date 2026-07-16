MSI представила версии GeForce RTX 5060 V1 с урезанным чипом GB205

Компания MSI добавила на свой глобальный сайт четыре новых модели видеокарт GeForce RTX 5060 V1, отличительной особенностью которых является использование урезанного графического чипа GB205 вместо стандартного GB206.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии