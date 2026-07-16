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Регионы России

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MSI представила версии GeForce RTX 5060 V1 с урезанным чипом GB205

MSI представила версии GeForce RTX 5060 V1 с урезанным чипом GB205

Компания MSI добавила на свой глобальный сайт четыре новых модели видеокарт GeForce RTX 5060 V1, отличительной особенностью которых является использование урезанного графического чипа GB205 вместо стандартного GB206.

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