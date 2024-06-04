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Леди Гагу заподозрили в беременности

Леди Гагу заподозрили в беременности

Леди Гагу заподозрили в первой беременности. Об этом сообщает издание The Sun, в распоряжении которого оказались фотографии певицы со свадьбы её сестры.

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