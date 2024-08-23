Подростка из Архангельска подозревают в сбыте наркотиков

В Архангельске несовершеннолетний подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотиков.Следствие установило, что 16-летний подросток договорился с неизвестным человеком в интернете о распространении наркотических веществ в областном центре.
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