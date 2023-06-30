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Коваленко перешел в «Зенит». «Сочи» получит 200 млн рублей за хавбека («РБ Спорт»)

По информации «РБ Спорт», сделка о трансфере 19-летнего игрока была официально оформлена сегодня, объявление последует в ближайшее время.

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