Подрядчик «Росатома», звавший ямальцев на вахты, нарушает права рабочих

Один из партнеров госкорпорации «Росатом», испанская компания Roin World, которая занята на строительстве АЭС Руппур в Народной Республике Бангладеш, регулярно задерживает заработную плату специалистам из России.
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