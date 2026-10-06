В Самарской области полицейские задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на пенсионеров

Спецоперацию по изобличению и задержанию злоумышленников, подозреваемых в хищении денежных средств и ювелирных изделий, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении жителей села Марьевка, организовали и провели сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии.
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