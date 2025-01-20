Владельцы отельного комплекса в Сочи собираются купить одну из самых дорогих гостиниц Москвы

Владельцы отельного комплекса в Сочи собираются купить одну из самых дорогих гостиниц МосквыСловацкая компания J&T Group вступила в завершающую стадию переговоров о продаже своей пятизвездочной гостиницы «Балчуг Kempinski», расположенной напротив Кремля в Москве.
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