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Владельцы отельного комплекса в Сочи собираются купить одну из самых дорогих гостиниц Москвы

Владельцы отельного комплекса в Сочи собираются купить одну из самых дорогих гостиниц Москвы

Владельцы отельного комплекса в Сочи собираются купить одну из самых дорогих гостиниц МосквыСловацкая компания J&T Group вступила в завершающую стадию переговоров о продаже своей пятизвездочной гостиницы «Балчуг Kempinski», расположенной напротив Кремля в Москве.

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