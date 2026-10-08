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Астрофизик назвал дату пика метеорного потока Орионид

Астрофизик назвал дату пика метеорного потока Орионид

Пик активности метеорного потока октябрьских Орионид придётся на ночь с 21 на 22 октября. Об этом сообщил РИА Новости заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов.

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