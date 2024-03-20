Многодетные семьи освободят от курортного сбора в Белокурихе

Меру введут, чтобы поддержать данную категорию в Год семьи, которым объявлен в России 2024-й Многодетные семьи, приезжающие на отдых в Белокуриху Алтайского края, планируют освободить от курортного сбора.
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